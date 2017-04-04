Эрдоган пригрозил продолжить называть страны Европы «остатками нацистов и фашистами»
4 апреля 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить называть европейские страны «остатками нацистов и фашистами», если они будут поддерживать «свое нынешнее отношение к Турции».
«Они не позволяют моим министрам выступать с речами в Европе (...) Как только пройдет референдум 16 апреля, мы дадим оценку всему, что произошло», — сказал Эрдоган, выступая на митинге в городе Зонгулдак, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
21 марта турецкий лидер заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения с «фашистской и жестокой» Европой. «Эта Европа — как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая», — констатировал он.
В середине марта власти Нидерландов не впустили в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чевушоглу, а затем Бетюль Сайян Кайя — министра по делам семьи и соцполитики. Оба чиновника должны были принять участие в митингах местной турецкой диаспоры, организованных в поддержку референдума 16 апреля.
Эрдоган раскритиковал голландское правительство, назвав Нидерланды пережитком нацизма и фашизма, а также пригрозил ответными мерами. Голландский премьер Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».
16 апреля в Турции пройдет референдум, на котором гражданам предложат одобрить поправки к Конституции. Если большинство проголосует «за», страна превратится в президентскую республику. Президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент.
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Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
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