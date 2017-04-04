Эрдоган пригрозил продолжить называть страны Европы «остатками нацистов и фашистами»

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить называть европейские страны «остатками нацистов и фашистами», если они будут поддерживать «свое нынешнее отношение к Турции».

«Они не позволяют моим министрам выступать с речами в Европе (...) Как только пройдет референдум 16 апреля, мы дадим оценку всему, что произошло», — сказал Эрдоган, выступая на митинге в городе Зонгулдак, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

21 марта турецкий лидер заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения с «фашистской и жестокой» Европой. «Эта Европа — как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая», — констатировал он.

В середине марта власти Нидерландов не впустили в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чевушоглу, а затем Бетюль Сайян Кайя — министра по делам семьи и соцполитики. Оба чиновника должны были принять участие в митингах местной турецкой диаспоры, организованных в поддержку референдума 16 апреля.

Эрдоган раскритиковал голландское правительство, назвав Нидерланды пережитком нацизма и фашизма, а также пригрозил ответными мерами. Голландский премьер Марк Рютте назвал высказывание турецкого лидера «сумасшедшим», отметив, что оно «переходит все границы».

16 апреля в Турции пройдет референдум, на котором гражданам предложат одобрить поправки к Конституции. Если большинство проголосует «за», страна превратится в президентскую республику. Президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент.