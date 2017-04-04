Один из главарей ИГ ликвидирован в иракском Мосуле
4 апреля 2017 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Иракские силовики ликвидировали в Мосуле одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), известного по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, предположительно, гражданина РФ. Об этом заявили в федеральной полиции Ирака.
Как заявляют силовики, боевик был уничтожен в одном из командных пунктов террористов, расположенных на территории района, известного как «старый город» в Мосуле, передает РИА Новости.
«Точным огнем артиллерии при помощи дронов были уничтожены два лидера ИГ, среди них командир, известный по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, а также шестеро его помощников», - сказал советник главы федеральной полиции Ирака Абдуррахман аль-Абидин.
По его словам, силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, однако «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».
Основные усилия иракские силовики в настоящий момент сконцентрировали на попытках войти в районы Старого города. На некоторых направлениях силам безопасности удалось на несколько сотен метров углубиться в старинные кварталы с их узкими улочками и лабиринтами, что делает невозможным использование бронированной техники для прикрытия наступающей пехоты. Террористы ИГ заминировали подходы к этой части города и оказывают яростное сопротивление, разместив на крышах домов десятки снайперов, а также используют начиненные взрывчаткой автомобили. По словам собеседника агентства, силовики «в отдельных местах ежедневно продвигаются на расстояние до пятидесяти - ста метров».
Мосул — крупнейший город на севере Ирака. Штурм населенного пункта иракскими войсками, которые контролируют сейчас восточную часть города, начался в октябре 2016 года.
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