Зафиксированное в Азербайджане землетрясение ощущалось в карабахском Степанакерте и Гадруте

PanARMENIAN.Net - На территории Азербайджана в ночь на 5 апреля произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4.3 зарегистрирован в 03:16 часов 5 апреля. Эпицентр землетрясения находился в 15 км к северо-западу от города Масаллы. Гипоцентр залегал на глубине 20 км. Сила подземного толчка составила 5-6 баллов по МСК – 64.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, землетрясение ощущалось на территории Республики Арцах, в Степанакерте и Гадруте силой 3 балла по МСК – 64.

Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Лянкяранском и Масаллинском районах. В результате землетрясения х разрушений не зафиксировано.