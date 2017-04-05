Зафиксированное в Азербайджане землетрясение ощущалось в карабахском Степанакерте и Гадруте
5 апреля 2017 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории Азербайджана в ночь на 5 апреля произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4.3 зарегистрирован в 03:16 часов 5 апреля. Эпицентр землетрясения находился в 15 км к северо-западу от города Масаллы. Гипоцентр залегал на глубине 20 км. Сила подземного толчка составила 5-6 баллов по МСК – 64.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, землетрясение ощущалось на территории Республики Арцах, в Степанакерте и Гадруте силой 3 балла по МСК – 64.
Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Лянкяранском и Масаллинском районах. В результате землетрясения х разрушений не зафиксировано.
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