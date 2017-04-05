ВС Азербайджана применили миномет и гранатомет на линии соприкосновения с силами НКР

PanARMENIAN.Net - 4 апреля и в ночь на 5 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня около 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 900 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (3 снаряда) и автоматический станковый гранатомет (10 снарядов).

Подразделения Армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В ночь на 4 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и из снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня 60 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов.