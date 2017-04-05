290 человек погибли в результате наводнений в Колумбии

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 290 человек погибли в результате наводнений и схода селевых потоков в колумбийском муниципалитете Мокоа. Об этом сообщил Национальный институт судебной медицины республики.

«К настоящему моменту в городе Мокоа было произведено вскрытие 290 тел, из которых 186 были опознаны» - говорится в сообщении. Останки 161 жертвы уже переданы родным, пишет ТАСС.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что число погибших остается прежним - 273 человека.

3 апреля правительство республики решило объявить чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере, чтобы перенаправить бюджетные средства на борьбу с последствиями стихийного бедствия. На месте трагедии в Мокоа (департамент Путумайо) работают порядка 2 тыс спасателей и медиков. Около 2.7 тыс человек находятся во временных убежищах.