Кандидат в президенты Франции Меланшон призвал к выходу из ЕС

PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции от движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что будущее страны лежит вне рамок Европейского союза. Об этом он заявил на теледебатах всех 11 кандидатов на высший политический пост Франции.

«Считаю, что Франции следует выйти из всех основополагающих договоров Европейского союза. Недопустимо, чтобы из Брюсселя нам капиталистами задиктовывалось, какие социальные и экономические преобразования следует проводить в стране. ЕС способствует условиям сверхэксплуатации трудящихся во Франции», - сказал представитель левых сил.

«Именно эти рамки ЕС мешают Франции воспользоваться собственной энергией преобразований», - подчеркнул он. «Я считаю, что договоры ЕС о зоне свободной торговли с Канадой и США только еще более ухудшат экономическое положение Франции. Если мы выйдем из ЕС, то сможем изменить в нужном направлении положения подписываемых в дальнейшем с другими странами соглашений», - отметил Меланшон. В этой связи он указал на важность укрепления связей Франции с Германией.

Самому сирийскому народу надлежит вынести решение относительно будущего своей страны, сказал Мелашон. «Как подчеркивается в недавно принятой резолюции Совета Безопасности ООН, будущее Сирии надлежит решать самому сирийскому народу. И те переговоры, которые проходят в настоящее время и от которых Франция оказалась отстраненной в результате своей неверной политики предусматривают, что в Сирии будут проведены выборы и решение о будущем будет принадлежать самому сирийскому народу. Я совершенно согласен с такой позицией», - сказал Меланшон.

«В том же, что касается борьбы против терроризма, следует различать те акты терроризма, которые связаны с ведением войны, то есть, в большинстве случаев, с борьбой в ходе войны за ископаемые ресурсы. Все же остальные акты терроризма - это сфера религиозных конфликтов», - считает он.

«Именно борьба за нефтепроводы и газопроводы идет и в Сирии, и в Ираке», - подчеркнул Меланшон.

«Уверен, что если за стол переговоров удастся посадить представителей всех сторон конфликта, то возможно будет добиться ликвидации причин войны», - отметил представитель движения «Непокорившаяся Франция».

Говоря о борьбе против терроризма он подчеркнул также важность «обеспечения надежной агентурной разведки и сохранения единства всех стран, ведущих антитеррорические действия - так как в противном случае раздоры между ними подарят победу врагу».

«Также очень важно наказывать сподвижников террористов. В этой связи я считаю очень странным, что так и не было начато разбирательство в отношении крупнейшего французского производителя цемента компании Lafarge, руководство которой признало, что финансировало группировку «Исламское государство» (ИГ) ради того, чтобы та позволила ей продолжать свою промышленную деятельность в Сирии», - сказал Меланшон, передает ТАСС.

«Эту корпорацию надлежит либо конфисковать, либо национализировать, так как следует принять показательные меры против тех, кто вступает в сговор с врагом», - подытожил кандидат в президенты Франции.

В выборах президента Франции примут участие представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, председатель движения «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль.

Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.

Читайте также: Марин Ле Пен: Евросоюз скоро исчезнет