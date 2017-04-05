Сирия обвинила Турцию в попытке создания новых террористических группировок и захвате территорий

PanARMENIAN.Net - Дамаск обвинил Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из «Исламского государства» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусры». Об этом заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

«Самое опасное из того, что они (Турция - ред.) делают на нашей земле - это создание двух новых террористических группировок, одна из них называется «Щит побережья», вторая - «Щит Аль-Аси», - заявил посол, передает РИА Новости.

«Но новые названия отнюдь не означают отличия этих группировок от террористических организаций: название новое, а состав членов тот же, что и в ИГ, «Джабхат ан-Нусре» и других террористических группировках. Они меняют только название, но доктрина остается той же», - подчеркнул Хаддад.

По словам Хаддада, для вербовки боевиков в новые организации Турция обещает им «заработную плату в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство».

Посол также сообщил, что Турция в одностороннем порядке передвинула государственную границу вглубь Сирии в районе реки Африн, по сути захватив сирийские территории.

«Турция воспользовалась высыханием реки Африн к юго-западу от города Жендерис и перенесла колючую проволоку, которая отмечает границу между нашими странами, вглубь нашей территории, будто это уже турецкие земли. Таким образом, происходит захват сирийских земель», - сказал Хаддад.

«Мы считаем подобные действия нарушением суверенитета нашей страны», - подчеркнул посол.

Анкара, по его словам, подводит тяжелую технику в сирийскую провинцию Идлиб. Оккупированы районы Кырбат и Атма. В Кесабе турецкие войска зашли в несколько деревень, вырубили несколько сосен и дубов, уничтожили сотни оливковых деревьев. В районе Дикмадаш они заняли возвышенность вблизи города Африн. Военные начинают подготовку к строительству стены, которая разделила бы захваченные ими земли и сирийскую территорию, считает посол.

Заявления Анкары об окончании операции «Щит Евфрата» прямо противоположны тому, что происходит на земле, резюмировал дипломат. Если Турция не прекратит действия на севере Сирии, Дамаск вправе ответить на агрессию любыми способами, добавил Хаддад.

Дамаск требует от международного сообщества оказать давление на Турцию, чтобы та прекратила свои действия на севере Сирии.

По словам посла, сирийская сторона также подняла этот вопрос в СБ ООН и обсуждает с российскими коллегами из Центра по примирению враждующих сторон.

Ранее глава сирийской дипмиссии в Москве заявил, что Дамаск считает планы Анкары по проведению новых войсковых операций в Сирии, как и нахождение турецких войск на территории Арабской Республики, вопиющей агрессией против суверенитета страны.

3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена «Щит Евфрата», начатая в августе 2016 года. Дамаск неоднократно заявлял, что она нарушает суверенитет САР.