Боевики ИГ казнили десятки мирных жителей Мосула

PanARMENIAN.Net - Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ) казнили свыше тридцати мирных жителей за попытку бегства с территории, контролируемой боевиками в западной части города Мосул. Об этом журналистам заявил полковник иракской армии Ахмед аль-Джабури.

По данным военного, все казненные - мужчины, пишет РИА Новости.

«Террористы ИГ разбросали их тела на улицах для устрашения населения», - сказал офицер из штаба объединенного командования операцией по освобождению провинции Найнава от ИГ, административным центром которой является Мосул.

Террористы ИГ не позволяют мирным гражданам покидать остающиеся под контролем радикалов районы Мосула. Боевики издали специальную фетву (религиозное постановление), согласно которой за попытку бегства с «территории халифата (так террористы ИГ называют контролируемые ими районы) на землю неверных» предусмотрена смертная казнь. Под термином «земля неверных» радикалы ИГ подразумевают освобожденные правительственными войсками районы Ирака.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.