Армянский дудукист Дживан Гаспарян представил в Кремле «Звучащие полотна» Айвазовского

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный армянский дудукист Дживан Гаспарян в Государственном Кремлевском дворце представил «Звучащие полотна» Ивана Айвазовского. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия – Культура».

Уникальный проект, в котором музыка и живопись сосуществуют в одном пространстве, продолжил концерт, где полотна великого мариниста «озвучивают» дудук, орган и саксофон. По словам организаторов, именно произведения Вивальди, Шуберта, Рахманинова, а также армянская народная музыка подошли легендарным полотнам как нельзя лучше.

«Дживан Гаспарян и его трио. Знаменитый маринист Иван Айвазовский. Этих мастеров сквозь века объединяет общая культура, общие корни. И так естественно, что для озвучивания полотен великого художника всемирно известный музыкант выбрал национальный армянский инструмент. Голос дудука Дживана Гаспаряна собирает стадионы по всему миру. Он звучал и в Букингемском дворце, и в саундтреках к известным голливудским фильмам.

«Девятый вал», «Тихая гавань мятежного странника», «В Гавани»... Эти живописные шедевры художница Лилия Чистина воссоздавала на глазах у зрителя в технике песочной анимации. Полотна Айвазовского оживали не только под старинные армянские мелодии. Звучала и мировая классика. «Чесменский бой» сопровождал «Дождь» Вивальди, «Неаполитанский залив» - баховская ария «Воздух».

В исполнении классики дудуку помогали саксофон и орган. «Короля» инструментов привезли на сцену Кремлевского дворца специально для этого концерта. По словам организаторов проекта, только мощное звучание органа способно передать стихийную силу природы, воспетую Айвазовским», – говорится в репортаже.

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