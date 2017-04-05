Фильм «Обещание» о Геноциде армян был показан в Ватикане

PanARMENIAN.Net - Голливудский фильм о Геноциде армян «Обещание» 4 апреля был показан в Ватикане.

На показе фильма присутствовали режиссер Терри Джордж, продюсер Эрик Эсраилян, автор саундтрека фильма Крис Корнел, известные актеры Шохре Агдашлу и Джеймс Кромвель, пишет Variety.

Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года, состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля.

Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна. Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».