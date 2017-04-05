Британия, Франция и США внесли в Совбез ООН проект резолюции по газовой атаке в Сирии

PanARMENIAN.Net - Великобритания, Франция и США 4 апреля внесли в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, осуждающий газовую атаку в сирийской провинции Идлиб. Ожидается, что документ будет поставлен на голосование уже 5 апреля.

Авторы правового акта призывают Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в кратчайшие сроки представить свои выводы относительно инцидента. Также в тексте документа содержится запрос к генсеку ООН Антониу Гутерришу ежемесячно обнародовать отчеты с данными о том, насколько эффективно официальный Дамаск сотрудничает со специалистами, проводящими международное расследование фактов применения ХО в Сирии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Между тем официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков признал, что сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов на востоке сирийского города Хан-Шейхун. Там располагались цеха по производству фугасов с отравляющими веществами. Оттуда боеприпасы, по словам Конашенкова, «доставлялись боевиками на территорию Ирака».

В результате распространения в воздухе отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 мирных жителей, среди них девять детей. В Сирийском наблюдательном совете по правам человека (SOHR) сообщили, что у пострадавших отмечались симптомы удушья, потеря сознания, тошнота.