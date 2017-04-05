Представитель альянса ОРО: Блок «Царукян» может сыграть в новом парламенте РА роль оппозиции

PanARMENIAN.Net - В новом парламенте Армении роль оппозиции может сыграть «Блок Царукян». Об этом заявил 5 апреля в ходе встречи с журналистами представитель альянса «Оганян – Раффи – Осканян», заместитель партии «Наследие» Армен Мартиросян.

«В данный момент я вижу реальную защиту интересов народа в партии «Процветающая Армения», хотя у меня есть некоторая обеспокоенность, что власти развалят этот блок», - сказал Мартиросян, пишет Aysor.am.

Блок «ЕЛК» («Выход») в ходе предвыборной кампании заявлял о том, что является единственной оппозицией.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.