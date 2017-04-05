Последний роман Евгения Евтушенко издадут в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Роман поэта Евгения Евтушенко «Берингов тоннель», над которым он работал до последнего дня, вероятно, будет издан уже в 2017 году. Об этом сообщила 5 апреля вдова поэта Мария Евтушенко.

«Это не традиционный роман. Это - новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа - собственный опыт Евгения Александровича», - пояснила она, передает ТАСС.

«Называется роман «Берингов тоннель» благодаря невероятному открытию, сделанному Женей когда-то. Оказывается, его прапрапрадед был сослан в Сибирь за организацию бунта крестьян против помещиков. И он много путешествовал по Сибири, а затем добрался и до Аляски. В результате в голову прадеду приходит идея соединить Россию и Америку тоннелем - Беринговым тоннелем, который прошел бы под проливом», - рассказала Мария Евтушенко.

«И Евгений Александрович подхватил эту идею, поскольку Россия и Америка уже и так связаны - и не только исторически, но и культурно. Мир должен быть соединен, говорил он, так как разъединение и война - это неправильно», - отметила вдова поэта. Этому, по ее словам, в основном, и посвящен новый и последний роман поэта.

«Все главы практически уже закончены. Единой сюжетной линии, как это обычно бывает, в романе нет, главы представляют собой такую мозаику воспоминаний, и завершение, в принципе, может быть в любом месте, - сказала Мария Евтушенко. - Дописывать книгу мы, конечно, не будем, лишь немного отредактируем - так, как и планировал Женя».

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в результате онкологического заболевания в больнице американского города Талсы (штат Оклахома), где он находился на лечении с 12 марта. 5 апреля в Талсе состоится прощание с поэтом тех, кто знал его по «американской жизни». Похоронен поэт будет в подмосковном поселке Переделкино.