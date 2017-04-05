Полиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в Петербурге
5 апреля 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«В целях безопасности наших граждан мы увеличили контроль на станциях метрополитена. Я говорил с моими коллегами, меры предосторожности были введены в метрополитенах всех стран СН», — сказал директор Ереванского метрополитена имени К.Демирчяна Пайлак Яйлоян.
Яйлоян подчеркнул, что эти меры предосторожности были введены руководителями метрополитенов в странах СНГ по умолчанию.
По его словам, специалисты следят за камерами наблюдения, а при необходимости, полицейские дополнительно осматривают сумки и рюкзаки подозрительных размеров.
«Нам подсказывает наш опыт работы, так как от подобного никто не застрахован. Если я вижу, что мой коллега в Москве проводит эти работы, то и нас это обязывает», — сказал Яйлоян, передает Sputnik-Армения.
Ранее руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ договорились продолжать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом.
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