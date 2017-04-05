Серж Танкян хочет выступить с концертом в Арцахе

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный рок-музыкант, солист и основатель группы System of a Down Серж Танкян в ходе своей поездки в однцу из воинских частей Арцаха, вновь заявил о желании провести здесь концерт.

«Признателен доблестным армянским военнослужащим за службу», – сказал Танкян.

Серж Танкян с 3 апреля вместе с другими известными деятелями культуры армянского происхождения – канадской актрисой Арсине Ханджян, кинорежиссером Атомом Эгояном, кинорежиссером и сценаристом Эриком Назаряном – находится в эти дни в Степанакерте, и написал об этом в своем Instagram.

Танкян после посещения одной из воинских частей Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых домов в селе Араджамуг Гадрутского района НКР.

«Действительно очень взволнован, видя этот момент вручения ключей от новых домов в приграничном селе Араджамуг Гадрутского района. Говорил своему другу – Атому Эгояну, что я участвовал в открытии множества мероприятий, но это событие стало самым волнительным для меня: потому что здесь будут жить армянские семьи. И мы очень рады в связи с этим», – сказал музыкант.

«Мне бы очень хотелось еще раз побывать в Арцахе, сыграть здесь, привезти с собой, если мне удастся, и других деятелей культуры. Сейчас самое главное – говорить об Арцахе, представлять его в разных уголках мира и разным людям. Арцах – очень красивая страна, его жители ждут всех с улыбками и с любовью. Надеюсь, что ждать моего концерта в Арцахе осталось недолго», – сказал Танкян, передает Artsakhpress.