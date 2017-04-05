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МИД Арцаха: Азербайджан угрожает развязать очередную войну

МИД Арцаха: Азербайджан угрожает развязать очередную войну
5 апреля 2017 - 15:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Демонстрируя полное нежелание достичь посредством переговоров мирного урегулирования карабахского конфликта, азербайджанские власти угрожают развязать очередную войну. Об этом говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха в связи с годовщиной прекращения военной агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года.

«Последовательно повышая градус напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и продолжая политику конфронтации и враждебности, Баку целенаправленно углубляет недоверие между сторонами и стремится сделать процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта заложником своей деструктивной политики и максималистских требований», - отмечается в заявлении.

Согласно документу, Азербайджан не только отвергает предложения посредников, но и торпедирует любые инициативы, направленные на исключение возможности возобновления боевых действий.

«Более того, на протяжении всего этого времени Азербайджан не оставляет попыток перенести логику конфронтации в сферы экономики, культуры и даже человеческих контактов», - отмечается в заявлении МИД НКР.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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