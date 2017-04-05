Смартфон Samsung с гибким экраном выйдет только в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Складные смартфоны Samsung с гибкими дисплеями не выйдут в продажу до 2019 года. Об этом заявил главный инженер Samsung Display.

По его словам, сейчас хорошо продаются смартфоны с тонкими рамками вокруг дисплея, а складные дисплеи еще нуждаются в технической доработке, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейское издание KoreaHerald.

В последнее время ходит очень много слухов о том, что Samsung готовится выпустить складной смартфон с гибким дисплеем, который в открытом состоянии сможет заменить собой планшет. По одной из версий, дебют такого смартфона, известного под названием Galaxy X, может состояться даже раньше фаблета Samsung Galaxy Note 8 — в третьем квартале 2017 года. В этом случае наиболее вероятным местом анонса станет сентябрьская выставка IFA. Относительно Galaxy X пока достоверно известно не слишком много. Смартфон может выйти в двух версиях — Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus.