Блок «ЕЛК» не обсуждал вопрос выдвижения кандидатуры Пашиняна на выборах мэра Еревана
5 апреля 2017 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Оппозициаонный блок «ЕЛК» («Выход») не обсуждал вопрос выдвижения кандидатуры депутата Никола Пашиняна на выборах мэра Еревана.
«Мы такой вопрос не обсуждали», - заявил представитель блока Ален Симонян.
На вопрос, обсуждался ли в блоке вопрос выдвижения кандидатуры вице-спикера, в частности, вместе с блоком «Царукян», Симонян ответил, что на эту тему также никакого обсуждения не было, передает Aysor.am.
Ранее газета «Жаманак» писала, что блок «ЕЛК» рассматривает возможность участия в выборах Совета старейшин Еревана. Из тройки проходных депутатов партий в блоке «ЕЛК» прописку в Ереване имеет только Никол Пашинян, что является обязательным условием для выдвижения на пост мэра.
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