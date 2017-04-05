Блок «ЕЛК» не обсуждал вопрос выдвижения кандидатуры Пашиняна на выборах мэра Еревана

PanARMENIAN.Net - Оппозициаонный блок «ЕЛК» («Выход») не обсуждал вопрос выдвижения кандидатуры депутата Никола Пашиняна на выборах мэра Еревана.

«Мы такой вопрос не обсуждали», - заявил представитель блока Ален Симонян.

На вопрос, обсуждался ли в блоке вопрос выдвижения кандидатуры вице-спикера, в частности, вместе с блоком «Царукян», Симонян ответил, что на эту тему также никакого обсуждения не было, передает Aysor.am.

Ранее газета «Жаманак» писала, что блок «ЕЛК» рассматривает возможность участия в выборах Совета старейшин Еревана. Из тройки проходных депутатов партий в блоке «ЕЛК» прописку в Ереване имеет только Никол Пашинян, что является обязательным условием для выдвижения на пост мэра.