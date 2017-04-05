В Ереване откроется выставка личного фотографа Сергея Параджанова

PanARMENIAN.Net - В Ереване 12 апреля откроется выставка работ личного фотографа великого кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова – Юрия Мечитова.

Выставка называется «Грузия – двойные страницы». Ее проводит организация Кавказское партнерство. На ней будут представлены черно-белые фотографии, сделанные в Грузии в течение последних 40 лет.

«Автор в этих фотографиях показывает ту реальность, которая его волнует, портреты тех лиц, которых он встречал на своем жизненном пути», - говорится в сообщении организаторов мероприятия в социальной сети Facebook.

Выставка пройдет в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» до 17 апреля.

Знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов родился в Тбилиси 9 января 1924 года в армянской семье Иосифа Параджанова и Сиран Бежановой. В 1942—1945 годах он учился на вокальном отделении Тбилисской консерватории и на строительном факультете Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1949 году Параджанов устроился ассистентом режиссера на Киевскую киностудию имени Довженко, где и проработал до 1960 года; затем был режиссером на студиях «Арменфильм» и «Грузия-фильм».

В 1964 году по мотивам произведений Михаила Коцюбинского Сергей Параджанов поставил фильм «Тени забытых предков» о жизни гуцула Ивана. Еще более новаторской с точки зрения изобразительного ряда стала другая работа режиссера и сценариста — «Цвет граната». В фильме, состоящем из нескольких миниатюр, он воссоздал биографию армянского поэта Саят-Новы на колоритном историческом фоне средневекового Кавказа.

В 1984 году Сергей Параджанов поставил по грузинской народной легенде фильм «Легенда о Сурамской крепости», а в 1988 году вышла его последняя законченная картина — «Ашик-кериб», снятая по мотивам одноименной сказки М. Ю. Лермонтова.

Помимо фильмов Сергей Параджанов создал ряд изобразительных произведений в технике коллажа. Многие из них экспонировались на выставках. Сохранились также рисунки Сергея Параджанова, в том числе так называемые «марки с зоны», выполненные шариковой ручкой на этикетках от спичечных коробков.