В Ереване откроется выставка личного фотографа Сергея Параджанова
5 апреля 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 12 апреля откроется выставка работ личного фотографа великого кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова – Юрия Мечитова.
Выставка называется «Грузия – двойные страницы». Ее проводит организация Кавказское партнерство. На ней будут представлены черно-белые фотографии, сделанные в Грузии в течение последних 40 лет.
«Автор в этих фотографиях показывает ту реальность, которая его волнует, портреты тех лиц, которых он встречал на своем жизненном пути», - говорится в сообщении организаторов мероприятия в социальной сети Facebook.
Выставка пройдет в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» до 17 апреля.
Знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов родился в Тбилиси 9 января 1924 года в армянской семье Иосифа Параджанова и Сиран Бежановой. В 1942—1945 годах он учился на вокальном отделении Тбилисской консерватории и на строительном факультете Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1949 году Параджанов устроился ассистентом режиссера на Киевскую киностудию имени Довженко, где и проработал до 1960 года; затем был режиссером на студиях «Арменфильм» и «Грузия-фильм».
В 1964 году по мотивам произведений Михаила Коцюбинского Сергей Параджанов поставил фильм «Тени забытых предков» о жизни гуцула Ивана. Еще более новаторской с точки зрения изобразительного ряда стала другая работа режиссера и сценариста — «Цвет граната». В фильме, состоящем из нескольких миниатюр, он воссоздал биографию армянского поэта Саят-Новы на колоритном историческом фоне средневекового Кавказа.
В 1984 году Сергей Параджанов поставил по грузинской народной легенде фильм «Легенда о Сурамской крепости», а в 1988 году вышла его последняя законченная картина — «Ашик-кериб», снятая по мотивам одноименной сказки М. Ю. Лермонтова.
Помимо фильмов Сергей Параджанов создал ряд изобразительных произведений в технике коллажа. Многие из них экспонировались на выставках. Сохранились также рисунки Сергея Параджанова, в том числе так называемые «марки с зоны», выполненные шариковой ручкой на этикетках от спичечных коробков.
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