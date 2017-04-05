Опрос: Ле Пен обгонит Макрона в первом туре президентских выборов во Франции
5 апреля 2017 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в первом туре выборов обгонит своего основного соперника, экс-министра экономики Эммануэля Макрона на 2 процентных пункта, свидетельствуют данные опубликованного опроса 5 апреля компанией OpinionWay.
Согласно этим данным, Ле Пен выйдет победителем первого тура с 26% голосов избирателей. За Макрона свои голоса отдадут 24% избирателей. Третьим придет экс-премьер страны Франсуа Фийон, которого поддержат 20% избирателей.
Во втором туре голосования Ле Пен прочат поражение от любого из двух вероятных противников. В случае если ее соперником станет Макрон, расклад сил будет таким: 40% избирателей — за лидера Нацфронта, 60% — за экс-министра.
Если же вторым участником второго тура станет Фийон, то он одержит победу над Ле Пен с результатом 56% против 44%.
Опрос проводился со 2 по 4 апреля, участие в нем принял 1541 француз в возрасте от 18 лет. Погрешность расчетов составляет от 1.1 до 2.5 процентного пункта. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
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