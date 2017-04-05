На аукцион в помощь жертвам терактов во Франции выставили барабан Metallica

PanARMENIAN.Net - Барабаны, на которых играли группы Metallica и Gojira, флаг с автографами группы Kasabian, рубашка Ванессы Паради — эти и другие вещи уйдут с молотка во Франции для сбора финансовой помощи пострадавшим при терактах.

Аукцион получил название The Hummingbirds Project («Проект колибри»). Его создали в качестве «ответа культурного и музыкального сообщества» на потрясшие Францию теракты.

«Франция пережила множество терактов. Мы потеряли друзей, родителей, детей, братьев и сестер. Для тех, кто выжил, физические и психологические последствия останутся навсегда. Эти теракты не только оставляют за собой пострадавших, испытывающих большие трудности, но и подрывают нашу социальную сплоченность, ставят под удар наши ценности солидарности и толерантности», — пишут устроители аукциона, передает РИА Новости.

Вырученные от торгов средства поделят на две части. Одну направят в фонды и ассоциации, помогающие тем, кто пережил теракты — в частности, события 13 ноября 2015 года в Париже и теракт на Английской набережной в Ницце 14 июля 2016 года. Вторая часть денег будет израсходована на финансирование проектов, способствующих гражданскому диалогу, чтобы «преодолеть социальные переломы, появившиеся после трактов».