Трое армян прошли в Городской совет Глендейла в США
5 апреля 2017 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Трое армян, по предварительным данным, прошли в Городской совет американского города Глендейла: Вреж Агаджанян, Ара Джеймс Наджарян и Заре Синанян.
Итоговый результат выборов будет обнародован 21 апреля.
В целом за вакантные места в Городском совете Глендейла борются 10 кандидатов, в их числе четверо армян — Вреж Агаджанян, Ара Джеймс Наджарян, Оник Меграбян и Заре Синанян, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Glendale News Press.
Агаджанян — инженер по специальности. Он известен своим политическим ток-шоу на армянской кабельном телеканале. Агаджанян в случае прохождения планирует обеспечить большую прозрачность работы Совета и обеспечить поддержку малому бизнесу.
Бывший мэр Глендейла Ара Наджарян обещает план развития центра города и расширения общественного транспорта.
Для Заре Синаняна это будет второй срок в должности члена городского Совета. Он ранее занимал пост мэра города и сейчас делает акцент на недорогое жилье в планируемых многофункциональных комплексах в центре города.
Глендейл считается городом в США с самой большой армянской общиной, и 50% населения Глендейла составляют армяне.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Захарова: Москва рассчитывает, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об армянских фольклорных героях Полоз Мукуче и Пыл-Пуги снимут новые мультфильмы Цикл короткометражных анимационных фильмов про фольклорных армянских острословов Пыл-Пуги из Арцаха и гюмрийца Полоза Мукуча будет снят в Армении.
Глава МИД Китая: Пекин рассматривает Армению в качестве важного партнера История армяно-китайских отношений столь же древняя, как и история армянского и китайского народов. Об этом говорится в послании министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с 25-летием установления дипломатических отношений с Китаем.
В Швеции откроется «Музей неудач» Открытие музея запланировано на 7 июня.