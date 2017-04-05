// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Трое армян прошли в Городской совет Глендейла в США

Трое армян прошли в Городской совет Глендейла в США
5 апреля 2017 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Трое армян, по предварительным данным, прошли в Городской совет американского города Глендейла: Вреж Агаджанян, Ара Джеймс Наджарян и Заре Синанян.

Итоговый результат выборов будет обнародован 21 апреля.

В целом за вакантные места в Городском совете Глендейла борются 10 кандидатов, в их числе четверо армян — Вреж Агаджанян, Ара Джеймс Наджарян, Оник Меграбян и Заре Синанян, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Glendale News Press.

Агаджанян — инженер по специальности. Он известен своим политическим ток-шоу на армянской кабельном телеканале. Агаджанян в случае прохождения планирует обеспечить большую прозрачность работы Совета и обеспечить поддержку малому бизнесу.

Бывший мэр Глендейла Ара Наджарян обещает план развития центра города и расширения общественного транспорта.

Для Заре Синаняна это будет второй срок в должности члена городского Совета. Он ранее занимал пост мэра города и сейчас делает акцент на недорогое жилье в планируемых многофункциональных комплексах в центре города.

Глендейл считается городом в США с самой большой армянской общиной, и 50% населения Глендейла составляют армяне.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik: Трое армян предварительно прошли в Городской совет Глендейла
LATimes. Incumbents, former candidate hold early lead to fill 3 seats on Glendale City Council
 Самое значимое
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Захарова: Москва рассчитывает, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об армянских фольклорных героях Полоз Мукуче и Пыл-Пуги снимут новые мультфильмы Цикл короткометражных анимационных фильмов про фольклорных армянских острословов Пыл-Пуги из Арцаха и гюмрийца Полоза Мукуча будет снят в Армении.
Глава МИД Китая: Пекин рассматривает Армению в качестве важного партнера История армяно-китайских отношений столь же древняя, как и история армянского и китайского народов. Об этом говорится в послании министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с 25-летием установления дипломатических отношений с Китаем.
В Швеции откроется «Музей неудач» Открытие музея запланировано на 7 июня.