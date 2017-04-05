Трое армян прошли в Городской совет Глендейла в США

PanARMENIAN.Net - Трое армян, по предварительным данным, прошли в Городской совет американского города Глендейла: Вреж Агаджанян, Ара Джеймс Наджарян и Заре Синанян.

Итоговый результат выборов будет обнародован 21 апреля.

В целом за вакантные места в Городском совете Глендейла борются 10 кандидатов, в их числе четверо армян — Вреж Агаджанян, Ара Джеймс Наджарян, Оник Меграбян и Заре Синанян, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Glendale News Press.

Агаджанян — инженер по специальности. Он известен своим политическим ток-шоу на армянской кабельном телеканале. Агаджанян в случае прохождения планирует обеспечить большую прозрачность работы Совета и обеспечить поддержку малому бизнесу.

Бывший мэр Глендейла Ара Наджарян обещает план развития центра города и расширения общественного транспорта.

Для Заре Синаняна это будет второй срок в должности члена городского Совета. Он ранее занимал пост мэра города и сейчас делает акцент на недорогое жилье в планируемых многофункциональных комплексах в центре города.

Глендейл считается городом в США с самой большой армянской общиной, и 50% населения Глендейла составляют армяне.