В Германии будут штрафовать соцсети за фейковые новости
5 апреля 2017 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Германии поддержало законопроект о введении штрафов для социальных сетей за разжигание ненависти и фейковые новости. Размер штрафа может составлять до €50 млн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Согласно законопроекту, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров социальных сетей. Для них предполагаются штрафы до €5 млн.
Законопроект будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму. Документом предусмотрено, что на удаление нарушающей закон информации будет предоставлено 24 часа. Отмечается, что если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы социальных сетей в Германии будут самыми жесткими в мире.
Компании подписали договор с немецкими властями о борьбе с распространением ксенофобии и фейковых новостей в декабре 2015 года. Они пообещали удалять соответствующий контент в течение 24 часов с момента поступления жалобы. Согласно последнему исследованию Министерства юстиции страны, ни Facebook, ни Twitter не добились никакого прогресса в этом вопросе.
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