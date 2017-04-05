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Роджер Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом в благотворительном матче в Сиэтле

Роджер Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом в благотворительном матче в Сиэтле
5 апреля 2017 - 17:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Швейцарский теннисист Роджер Федерер станет участником благотворительного мероприятия в Сиэтле под названием «Матч для Африки 4», сообщает Eurosport.ru со ссылкой на Tennis.com.

В одиночном матче Федерер сыграет с американцем Джоном Изнером, поединок будет состоять из трех сетов. А в парной встрече партнером швейцарца станет миллиардер Билл Гейтс, противостоять которым будет все тот же Изнер и еще один игрок, имя которого станет известно позже. Пары сыграют всего один сет.

Отметим, что выставочной матч состоится 29 апреля в Сиэтле.

Федерер в сезоне-2017 выиграл 19 матчей и потерпел только одно поражение.

После завоевания титула в Майами 35-летний швейцарец заявил, что, скорее всего, пропустит весь грунтовый сезон и выступит только на «Ролан Гаррос».

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Eurosport: Роджер Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом в благотворительном матче
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