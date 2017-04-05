Глава МИД Китая: Пекин рассматривает Армению в качестве важного партнера
5 апреля 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - История армяно-китайских отношений столь же древняя, как и история армянского и китайского народов. Об этом говорится в послании министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с 25-летием установления дипломатических отношений с Китаем.
Налбандян отметил, что отношения двух народов всегда отличались взаимным доверием и большим уважением.
В послании главы МИД также отмечается, что Армения высоко ценит политический диалог между странами, тесное сотрудничество в международных организациях и взаимопонимание, сформировавшееся вокруг актуальных региональных и международных вопросов.
Глава МИД Китая Ван И в свою очередь отметил, что китайская сторона придает важное значение развитию отношений с Арменией, и рассматривает Армению в качестве важного партнера.
Китайский министр отметил, что готов совместно с армянским коллегой прилагать усилия для укрепления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и перевести двусторонние отношения на новый уровень.
«Министр иностранных дел Китая подчеркивает, что непрерывно повышается уровень политического взаимодоверия между двумя странами, достигнуты значительные результаты сотрудничества в области торговли и экономики, безопасности, гуманитарных связей и других сферах. Поддерживаются тесные связи и взаимодействие в международных и региональных вопросах»,- отмечается в сообщении.
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