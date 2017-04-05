// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава МИД Китая: Пекин рассматривает Армению в качестве важного партнера

Глава МИД Китая: Пекин рассматривает Армению в качестве важного партнера
5 апреля 2017 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - История армяно-китайских отношений столь же древняя, как и история армянского и китайского народов. Об этом говорится в послании министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с 25-летием установления дипломатических отношений с Китаем.

Налбандян отметил, что отношения двух народов всегда отличались взаимным доверием и большим уважением.

В послании главы МИД также отмечается, что Армения высоко ценит политический диалог между странами, тесное сотрудничество в международных организациях и взаимопонимание, сформировавшееся вокруг актуальных региональных и международных вопросов.

Глава МИД Китая Ван И в свою очередь отметил, что китайская сторона придает важное значение развитию отношений с Арменией, и рассматривает Армению в качестве важного партнера.

Китайский министр отметил, что готов совместно с армянским коллегой прилагать усилия для укрепления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и перевести двусторонние отношения на новый уровень.

«Министр иностранных дел Китая подчеркивает, что непрерывно повышается уровень политического взаимодоверия между двумя странами, достигнуты значительные результаты сотрудничества в области торговли и экономики, безопасности, гуманитарных связей и других сферах. Поддерживаются тесные связи и взаимодействие в международных и региональных вопросах»,- отмечается в сообщении.

 Самое значимое
«Гражданский наблюдатель»: Выборы в Армении не отражают свободное волеизъявление народа«Гражданский наблюдатель»: Выборы в Армении не отражают свободное волеизъявление народа
2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.
Сын экс-премьера Армении опередил несколько партий на выборах в парламентСын экс-премьера Армении опередил несколько партий на выборах в парламент
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
Премьер Армении рассказал о своем уходе из «Газпрома» и желании быть реформаторомПремьер Армении рассказал о своем уходе из «Газпрома» и желании быть реформатором
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
«Гражданский наблюдатель» зафиксировал 1918 нарушений на выборах в Армении«Гражданский наблюдатель» зафиксировал 1918 нарушений на выборах в Армении
Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Виген Саркисян: Армянские ВС вынуждены предпринимать ответные действия на линии соприкосновения
Оганян пообещал следовать примеру Саакашвили, но не повторять его ошибок в связи с Россией
Выборы в парламент Армении (Обновлено)
Россия и Армения обсуждают возможность перехода на расчеты в нацвалютах
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Об армянских фольклорных героях Полоз Мукуче и Пыл-Пуги снимут новые мультфильмы Цикл короткометражных анимационных фильмов про фольклорных армянских острословов Пыл-Пуги из Арцаха и гюмрийца Полоза Мукуча будет снят в Армении.
В Швеции откроется «Музей неудач» Открытие музея запланировано на 7 июня.
Пассажиропоток в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в январе-марте 2017 года вырос на 23.6 % Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-марте 2017 года обслужили 480 198 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 23.6%.
Роджер Федерер сыграет в паре с Биллом Гейтсом в благотворительном матче в Сиэтле Швейцарский теннисист Роджер Федерер станет участником благотворительного мероприятия в Сиэтле под названием «Матч для Африки 4».