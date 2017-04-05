Захарова: Москва рассчитывает, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров

PanARMENIAN.Net - 5 апреля исполняется год с момента достижения в Москве договоренности о прекращении широкомасштабных боевых действий на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Это было самым серьезным нарушением соглашения о прекращении огня 1994 года. Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных организаций были предприняты активные усилия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание условий для продвижения мирного процесса», – сказала она.

«В частности, этой теме были посвящены саммиты по нагорно-карабахскому урегулированию, которые проводились в Вене и в Санкт-Петербурге в 2016 году», – напомнила Захарова.

Как отметила представитель МИД РФ, работа в этом направлении продолжается на всех уровнях.

«Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования», – заявила официальный представитель МИД России.

Демонстрируя полное нежелание достичь посредством переговоров мирного урегулирования карабахского конфликта, азербайджанские власти угрожают развязать очередную войну. Об этом говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха в связи с годовщиной прекращения военной агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года.