Захарова: Москва рассчитывает, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров
5 апреля 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 апреля исполняется год с момента достижения в Москве договоренности о прекращении широкомасштабных боевых действий на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Это было самым серьезным нарушением соглашения о прекращении огня 1994 года. Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных организаций были предприняты активные усилия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание условий для продвижения мирного процесса», – сказала она.
«В частности, этой теме были посвящены саммиты по нагорно-карабахскому урегулированию, которые проводились в Вене и в Санкт-Петербурге в 2016 году», – напомнила Захарова.
Как отметила представитель МИД РФ, работа в этом направлении продолжается на всех уровнях.
«Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования», – заявила официальный представитель МИД России.
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