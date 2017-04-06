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Атом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувство

Атом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувство
6 апреля 2017 - 11:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Для того, чтобы снаять фильм в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика), должно быть внутреннее чувство. Такое мнение выразилТрехкратный лауреат Каннского кинофестиваля, канадско-армянский кинорежиссер Атом Эгоян во время визита в Арцах.

«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он, пишет «Арцахпресс».

«Первые мои чувства были довольно мощными, так как здесь я сильнее чувствую свою идентичность и национальную принадлежность, и это такое ощущение, которое случается не каждый день. Чем больше времени я провожу в Арцахе, тем больше я спрашиваю себя, почему молодые кинематографисты никогда не снимали фильмы по историям, которые я заметил в течение этих нескольких дней», – отметил Эгоян.

По инициативе Фонда Туфенкян известные армяне диаспоры Серж Танкян, Арсине Ханджян, Атом Эгоян и Эрик Назарян с 3 апреля находились в Арцахе.

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