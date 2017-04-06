В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, есть пострадавший
6 апреля 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом сообщили источник в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.
«Мужчина без определенного места жительства около 7.30 (по ереванскому времени) нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящиеся там фонарик», - сказал представитель Росгвардии, передает ТАСС.
По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.
Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил, что инцидент произошел около 08:00 (по ереванскому времени) в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Испании покажут фильм баскского режиссера «Лоскутки на ветке» о Геноциде армян 6 апреля он впервые будет показан 40-тысячной аудитории — студентам, преподавателям, профессорам государственного университета Аликанте
Армения вошла в десятку самых популярных стран для перелетов из России за 10 лет Армения заняла в этом списке 6 место, опередив Узбекистан (7 место), Италию (8), Турцию (9) и Испанию (10).
Сборная Армении поднялась на 18 позиций в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу поднялась сразу на 18 позиций в обнародованном 6 апреля текущем рейтинге ФИФА, заняв 67 место.
Армянские боксеры примут участие в международном турнире в Тбилиси В Тбилиси выйдут Гаспар Бабаян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг). Арман Дарчинян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян