В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв, есть пострадавший

PanARMENIAN.Net - Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом сообщили источник в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

«Мужчина без определенного места жительства около 7.30 (по ереванскому времени) нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящиеся там фонарик», - сказал представитель Росгвардии, передает ТАСС.

По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил, что инцидент произошел около 08:00 (по ереванскому времени) в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.