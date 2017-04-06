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В США предназначавшееся для Музея Геноцида армян здание продано за $57 млн

В США предназначавшееся для Музея Геноцида армян здание продано за $57 млн
6 апреля 2017 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Здание бывшего Национального банка Вашингтона, в котором Фонд семьи Гафесчян планировал открыть Музей Геноцида армян, продано компании Lincoln Property. Как стало известно, Фонд семьи Гафесчян продал здание и три смежных участка 4 апреля за $57 млн, пишет The Business Journal.

Покупателем стала компания G Street Holdings LP и старший вице-президент Lincoln Property Бари Николс. Lincoln Property приобрела недвижимость в партнерстве с компанией Pearlmark.

Lincoln Property в августе 2016 года спланировал перепланировку бывшего здания банка и прилегающие строение, среди которых 11-этажное офисное здани. Историческое здание банка, построенное в 1920-х годах, будет служить в качестве главного входа в офис компании.

Фонд «Семья Гафесчян» (ФСГ) создан в июне 1996 г. в Нью-Йорке Джерардом Гафесчяном. Более 50 миллионов долларов было вложено в «Фонд Семья Гафесчян» с целью поддержания культурно-исторических ценностей Армении. Гафесчян являлся членом совета попечителей Музея Геноцида армян в Вашингтоне. Фонд «Семья Гафесчян» внес значительное пожертвование в пользу музея и строительства мемориала памяти жертвам Геноцида армян.

Ссылки по теме:
The Business Journal. ​Building formerly slated for Armenian Genocide Museum sells for $57M
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