Ди Каприо о фильме «Обещание»: Аплодирую команде, достигшей беспрецедентного результата
6 апреля 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Леонардо ди Каприо поддержал фильм «Обещание» (The Promise), рассказывающем о Геноциде армян в Османской империи.
«Кристиан Бейл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон, под руководством Терри Джорджа, прекрасно сыграли в картине «Обещание». Я аплодирую всей команде, также моему другу и легендарному продюсеры Майку Медовому, чей талант, преданность делу и вдохновение воплотили проект в жизнь. Создатели фильма достигли беспрецедентого результата», - написал актер на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
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