Асад: Европу от террора избавит прекращение поддержки бандформирований в Сирии

PanARMENIAN.Net - Европейские страны должны прекратить оказывать поддержку бандформированиям в Сирии, если они хотят защитить себя от террора. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью хорватской газете «Вечерни лист», размещенном 6 апреля на сайте президентской канцелярии.

По словам сирийского президента, контакты между Дамаском и спецслужбами европейских государств прекратились сразу после того, как Франция начала поддерживать антиправительственные вооруженные группировки в Сирии.

«Партнерства по борьбе с терроризмом не может быть, если существует политическая вражда», - сказал Асад, передает ТАСС.

Ранее Башар Асад заявил, что Дамаск поддерживает различные предложения Москвы по урегулированию в Сирии, в том числе по проекту конституции.