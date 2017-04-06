Асад: Европу от террора избавит прекращение поддержки бандформирований в Сирии
6 апреля 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейские страны должны прекратить оказывать поддержку бандформированиям в Сирии, если они хотят защитить себя от террора. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью хорватской газете «Вечерни лист», размещенном 6 апреля на сайте президентской канцелярии.
По словам сирийского президента, контакты между Дамаском и спецслужбами европейских государств прекратились сразу после того, как Франция начала поддерживать антиправительственные вооруженные группировки в Сирии.
«Партнерства по борьбе с терроризмом не может быть, если существует политическая вражда», - сказал Асад, передает ТАСС.
Ранее Башар Асад заявил, что Дамаск поддерживает различные предложения Москвы по урегулированию в Сирии, в том числе по проекту конституции.
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