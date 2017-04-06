Париж призывает стороны карабахского конфликта выполнять принятые в Вене и Петербурге обязательства

PanARMENIAN.Net - Постоянное представительство Франции в ОБСЕ выступило с заявлением в связи с годовщиной окончания боевых действий 2-5 апреля в зоне карабахского конфликта.

В заявлении, в частности, Париж заявляет, что нынешний статус-кво в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) не является устойчивым, и военного решения этого конфликта не существует. Франция призывает стороны конфликта соблюдать обязательства, принятые на саммите в Вене 16 мая 2016 года и в Санкт-Петербурге 20 июня 2016.

«Президент Франции Франсуа Олланд на последних встречах с армянским и азербайджанским коллегами в Париже подтвердил, что Франция привержена устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров ради благополучия и стабильности во всем регионе»,- говорится в заявлении.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.