В Баку перепутали «Последнего из могикан» с телесериалом «Последний из Магикян»

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские пользователи Фейсбука стали активно делиться постом одной девушки, которая разместила фотографию книжного прилавка в Баку с романом великого американского писателя Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан». Девушка спутала бессмертный исторический роман о борьбе коренного населения Америки с британскими колонизаторами с некогда популярным российским телесериалом «Последний из Магикян», в котором повествуется о нелегкой жизни армянской семьи Магикян в России, где дочь консервативного в плане традиций армянина выходит замуж за русского парня.

Поделившись фотографией прилавка одного из книжных магазинов Баку, девушка не скрывала своего возмущения: «Как таможня допустила ситуацию, при которой в центре Баку продается книга про армян?», пишет Haqqin.az.

«А вы знаете, я бы нисколько не удивился, если бы какой-нибудь сотрудник таможни и вправду запретил ввоз этой партии книг, ссылаясь на те же доводы, что и возмущенная девушка. Ведь был же случай в Баку, когда полиция во время рейда на ваххабитов задержала парня в футболке с портретом революционера Че Гевары. Чем команданте Че не ваххабит? По лицу с бородой вполне подходит.А кто не помнит позорный видеопрос, проведенный несколько лет назад блогером Турханом «Гарышга». Ни один из десятков опрошенных на улицах Баку молодых людей не узнал Владимира Ленина»,- пишет автор статьи.

По его словам, можно сколько угодно подтрунивать над бедной девушкой, которая не может отличить могикан от Магикяна, полицейскими, путающими Че Гевару с ваххабитом, молодыми людьми, которые впервые услышали имя вождя мировой революции.

«Но на самом деле в Азербайджане сложилась крайне плачевная и опасная ситуация в свете общенациональной деградации и загнившей системы образования, популяризации низкосортных мыльных опер-сериалов и пещерных телешоу – ведь как раковая опухоль расползается повальная безграмотность и непросвещенность!» - говорится в статье.