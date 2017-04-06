PanARMENIAN.Net - В Германии ведется следствие в отношении 20 турецких шпионов. Об этом сообщил 6 апреля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

Расследование ведется против 20 обвиняемых, а также неизвестных лиц по подозрению в шпионаже за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена по поручению турецкого правительства, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt.

«Неприемлемый для правового государства небрежный подход к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений в Германии (DITIB) привел к тому, что шпионы-имамы Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) могли вернуться в Турцию и избежать уголовного преследования», - сказал Дагделен.

В 2016 году представители этого союза получили 345 виз на въезд в Германию, в 2015 - 240, в 2014 - 200, следует из ответа правительства ФРГ. DITIB используется для того, чтобы по заданию турецкого Государственного управления по делам религий (Diyanet) собирать сведения о сторонниках Гюлена, указывает издание. К DITIB в Германии относятся 930 объединений и общин.

Ранее сообщалось, что турецкие спецслужбы в крупных масштабах шпионят в Германии за гюленистами. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, а также двух телеканалов - NDR и WDR - во время недавней конференции по безопасности в Мюнхене глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) передал руководителю Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Калю ( список с именами предполагаемых сторонников Гюлена, проживающих в ФРГ.