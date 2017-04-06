В Германии ведется следствие в отношении 20 турецких шпионов
6 апреля 2017 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии ведется следствие в отношении 20 турецких шпионов. Об этом сообщил 6 апреля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
Расследование ведется против 20 обвиняемых, а также неизвестных лиц по подозрению в шпионаже за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена по поручению турецкого правительства, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt.
«Неприемлемый для правового государства небрежный подход к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений в Германии (DITIB) привел к тому, что шпионы-имамы Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) могли вернуться в Турцию и избежать уголовного преследования», - сказал Дагделен.
В 2016 году представители этого союза получили 345 виз на въезд в Германию, в 2015 - 240, в 2014 - 200, следует из ответа правительства ФРГ. DITIB используется для того, чтобы по заданию турецкого Государственного управления по делам религий (Diyanet) собирать сведения о сторонниках Гюлена, указывает издание. К DITIB в Германии относятся 930 объединений и общин.
Ранее сообщалось, что турецкие спецслужбы в крупных масштабах шпионят в Германии за гюленистами. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, а также двух телеканалов - NDR и WDR - во время недавней конференции по безопасности в Мюнхене глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) передал руководителю Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Калю ( список с именами предполагаемых сторонников Гюлена, проживающих в ФРГ.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Испании покажут фильм баскского режиссера «Лоскутки на ветке» о Геноциде армян 6 апреля он впервые будет показан 40-тысячной аудитории — студентам, преподавателям, профессорам государственного университета Аликанте
Армения вошла в десятку самых популярных стран для перелетов из России за 10 лет Армения заняла в этом списке 6 место, опередив Узбекистан (7 место), Италию (8), Турцию (9) и Испанию (10).
Сборная Армении поднялась на 18 позиций в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу поднялась сразу на 18 позиций в обнародованном 6 апреля текущем рейтинге ФИФА, заняв 67 место.
Армянские боксеры примут участие в международном турнире в Тбилиси В Тбилиси выйдут Гаспар Бабаян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг). Арман Дарчинян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян