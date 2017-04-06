Юные армянские стрелки поборются за рейтинг Олимпийских игр

PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении по стрельбе из лука Борис Василян сообщил, что сейчас команда готовится к ответственным стартам сезона-2017. Уже 16 апреля Самвел Хачатрян, Левон Погосян и Арман Балдрян примут участие в первом этапе розыгрыша Кубка Европы среди молодежи и юношей. Самвел выступит в молодежном первенстве, Левон и Армен – в юношеском, передает пресс-служба НОК РА.

«Погосян и Балдрян готовятся к октябрьскому чемпионату мира среди юношей в Аргентине, который также станет рейтинговым турниром для юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Эти же три лучника отправятся из Греции в Польшу для участия в первом этапе розыгрыша Кубка Европы среди взрослых. Затем в мае состоится розыгрыш Кубка Федерации Армении, после чего будет решено, кто поедет в Анталью, где в июне пройдет розыгрыш Кубка мира», - сказал Борис Василян.

В ЦСКА прошел чемпионат Армении по стрельбе из лука на открытом воздухе. В дисциплине 70+70 метров у мужчин и женщин победителями стали Самвел Хачатрян и Айкуи Маркарян.