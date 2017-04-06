Доноры из 70 стран выделят $6 млрд на помощь Сирии в 2017 году
6 апреля 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - На международной конференции в Брюсселе в поддержку будущего Сирии доноры из 70 стран пообещали выделить $6 миллиардов на помощь сирийцам в 2017 году. Об этом сообщил по завершении встречи 5 апреля еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис.
Он подчеркнул, что это впечатляющая сумма, демонстрирующая реальную солидарность, а также напомнил о цели международного сообщества как можно скорее найти политическое решение для конфликта в Сирии, пишет Deutsche Welle.
Со своей стороны министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль пообещал, что Берлин предоставит в фонд будущего Сирии $1.18 миллиарда, $1.3 миллиарда выделит Евросоюз.
«Мы не оставим сирийский народ в беде», - заявил Стилианидис.
Участники международной конференции резко осудили предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля. В результате вероятного применения химического оружия погибли, согласно последним данным, более 70 человек, в том числе 20 детей, свыше 160 человек пострадали.
Заседание Совета Безопасности ООН 5 апреля по предполагаемой химической атаке в Сирии завершилось безрезультатно. Голосование по резолюции, внесенной США, Францией и Великобританией, не состоялось из-за разногласий среди членов совета.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Испании покажут фильм баскского режиссера «Лоскутки на ветке» о Геноциде армян 6 апреля он впервые будет показан 40-тысячной аудитории — студентам, преподавателям, профессорам государственного университета Аликанте
Армения вошла в десятку самых популярных стран для перелетов из России за 10 лет Армения заняла в этом списке 6 место, опередив Узбекистан (7 место), Италию (8), Турцию (9) и Испанию (10).
Сборная Армении поднялась на 18 позиций в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу поднялась сразу на 18 позиций в обнародованном 6 апреля текущем рейтинге ФИФА, заняв 67 место.
Армянские боксеры примут участие в международном турнире в Тбилиси В Тбилиси выйдут Гаспар Бабаян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг). Арман Дарчинян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян