Армянские боксеры примут участие в международном турнире в Тбилиси
6 апреля 2017 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по боксу с 10 по 15 апреля примет участие в международном турнире имени Давида Квачадзе в Тбилиси. Об этом сообщает Федерация бокса Армении.
Армению представят 8 спортсменов. Под руководством главного тренера сборной Давида Торосяна на ринг в Тбилиси выйдут Гаспар Бабаян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг). Арман Дарчинян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян.
В марте молодежная сборная Армении завоевала две бронзы на проходящем в Анапе турнире по боксу имени Николая Павлюкова. Бронзовых медалей удостоились Артур Базеян (52 кг) и супертяжеловес Арман Мнацаканян.
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