Армянские боксеры примут участие в международном турнире в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по боксу с 10 по 15 апреля примет участие в международном турнире имени Давида Квачадзе в Тбилиси. Об этом сообщает Федерация бокса Армении.

Армению представят 8 спортсменов. Под руководством главного тренера сборной Давида Торосяна на ринг в Тбилиси выйдут Гаспар Бабаян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг). Арман Дарчинян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян.

В марте молодежная сборная Армении завоевала две бронзы на проходящем в Анапе турнире по боксу имени Николая Павлюкова. Бронзовых медалей удостоились Артур Базеян (52 кг) и супертяжеловес Арман Мнацаканян.