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В жилом доме в Петербурге обнаружена бомба: Ее обезвредили

В жилом доме в Петербурге обнаружена бомба: Ее обезвредили
6 апреля 2017 - 13:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

«Взрывное устройство найдено, оно обезврежено», - сказал он, передает ТАСС.

Жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений был обнаружен подозрительный предмет.

По словам Серова, опасности уже нет. «Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

По словам главы района, в квартире, где обнаружено взрывное устройство, находились не хозяева квартиры. «Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить», - сказал Серов, не уточнив количество находившихся в квартире. По словам жильцов дома, на седьмом этаже сдавалась однокомнатная квартира.

На время проведения проверки были эвакуированы жильцы квартир в двух подъездах. «Некоторые из них уехали на работу, остальные были размещены в детском саду. Их напоили чаем, детский сад продолжал работать, был задействован актовый зал для размещения эвакуированных», - сказал Серов. Рядом с эвакуированными находились медики и психологи, но серьезная медицинская помощь никому не потребовалась.

3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». Жертвами теракта стали 14 человек, 50 пострадали.

Ссылки по теме:
Tass.ru: В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
BBC. St Petersburg metro attack: 'Bomb' found in city raid
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