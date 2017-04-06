Турция: Вскрытие тел жертв доказало факт применения химического оружия в сирийском Идлибе

PanARMENIAN.Net - Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб доказало факт использования химического оружия. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

«Вскрытие погибших выявило, что в Идлибе было использовано химическое оружие», - заявил он, пишет BBC.

Утром 4 апреля десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого химического отравления. 30 пострадавших были доставлены через границу в соседнюю Турцию, где три человека скончались.

Сирийские военные отрицают использование химического оружия, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой». По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.

5 апреля США Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб. В тот же день вечером постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.