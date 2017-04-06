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Сборная Армении поднялась на 18 позиций в рейтинге ФИФА

Сборная Армении поднялась на 18 позиций в рейтинге ФИФА
6 апреля 2017 - 13:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по футболу поднялась сразу на 18 позиций в обнародованном 6 апреля текущем рейтинге ФИФА, заняв 67 место.

Армянская сборная 26 марта одержала уверенную победу над казахстанцами со счетом 2:0 в матче группы Е отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. После этой победы армянская команда вновь вернулась в борьбу за выход из группы.

Соперники армянской команды по отборочному циклу чемпионата мира расположились следующим образом: Польша (11-е место), Румыния (47-е), Дания (51-е), Черногория (62-е) и Казахстан (105-е).

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит так: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия , Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.

После пяти туров Армения с 6 очками делит в отборочной группе четвертое-пятое места со сборной Румынии. Безоговорочным лидером является команда Польши - 13 очков. Сборные Черногории и Дании набрали по семь очков. Явным аутсайдером группы является команда Казахстана, набравшая всего два очка.

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