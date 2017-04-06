IRI: 12% грузин считают Армению важным партнером
6 апреля 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно социологическому опросу, проведенному Международным республиканским институтом (IRI) по всей Грузии, 12% опрошенных назвали Армению самым важным партнером Грузии.
Между тем, 42% считают самым важным партнером Грузии Евросоюз, 33% - США, 20% - Азербайджан, 28% -Украину, а 14% - Турцию, а 2% -Иран.
73% респондентов главной политической угрозой Грузии называют Россию. Ту же страну называют главной экономической угрозой 57% опрошенных. В связи с экономическими угрозами ответ не дали, или ответили «не знаю» 27%, а о политических угрозах тот же ответ дали 17% респондентов. Только 16% населения считает Россию важным политическим партнером. 7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз - только 2%, пишет «Грузия Online».
Согласно опросу, информацией о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом владеет 97% граждан Грузии, 2% не знает об этом. У 1% респондентов на вопрос, слышали ли вы о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом, нет ответа.
IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Испании покажут фильм баскского режиссера «Лоскутки на ветке» о Геноциде армян 6 апреля он впервые будет показан 40-тысячной аудитории — студентам, преподавателям, профессорам государственного университета Аликанте
Армения вошла в десятку самых популярных стран для перелетов из России за 10 лет Армения заняла в этом списке 6 место, опередив Узбекистан (7 место), Италию (8), Турцию (9) и Испанию (10).
Сборная Армении поднялась на 18 позиций в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу поднялась сразу на 18 позиций в обнародованном 6 апреля текущем рейтинге ФИФА, заняв 67 место.
Армянские боксеры примут участие в международном турнире в Тбилиси В Тбилиси выйдут Гаспар Бабаян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Оганес Бачков (64 кг), Владимир Маркарян (69 кг). Арман Дарчинян (75 кг), Генрих Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян