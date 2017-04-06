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IRI: 12% грузин считают Армению важным партнером

IRI: 12% грузин считают Армению важным партнером
6 апреля 2017 - 14:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно социологическому опросу, проведенному Международным республиканским институтом (IRI) по всей Грузии, 12% опрошенных назвали Армению самым важным партнером Грузии.

Между тем, 42% считают самым важным партнером Грузии Евросоюз, 33% - США, 20% - Азербайджан, 28% -Украину, а 14% - Турцию, а 2% -Иран.

73% респондентов главной политической угрозой Грузии называют Россию. Ту же страну называют главной экономической угрозой 57% опрошенных. В связи с экономическими угрозами ответ не дали, или ответили «не знаю» 27%, а о политических угрозах тот же ответ дали 17% респондентов. Только 16% населения считает Россию важным политическим партнером. 7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз - только 2%, пишет «Грузия Online».

Согласно опросу, информацией о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом владеет 97% граждан Грузии, 2% не знает об этом. У 1% респондентов на вопрос, слышали ли вы о задействовании безвизового передвижения между Грузией и Евросоюзом, нет ответа.

IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.

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Apsny.ge: IRI: 73% опрошенных называет главной угрозой Россию, а 7% - США
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