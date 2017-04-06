В Испании покажут фильм баскского режиссера «Лоскутки на ветке» о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Документальный фильм баскского режиссера Хуанми Гутьерреса «Лоскутки на ветке» (Telas en las ramas), рассказывающий о Геноциде армян, занял четвертое место на фестивале в Сан-Себастьяне (Испания). 6 апреля он впервые будет показан 40-тысячной аудитории — студентам, преподавателям, профессорам государственного университета Аликанте.

«Идея снять фильм об Армении и армянах зародилась у Хуанми после того, как он посетил Армению. Очарованный историей и бытом армян, а также природой Армении он решил непременно рассказать об увиденном остальным», - рассказала жительница Аликанте Асмик Кочарян, снимавшаяся в картине режиссера, передает Sputnik Армения.

В документальной ленте продолжительностью 89 минут представлены армяне как из Армении, так и из других стран. Они рассказывают историю своих родных, чудом спасшихся во время массовой резни армян в Османской империи. Можно сказать, что главными героями фильма являются не только разбросанные по всему миру армяне, но и сама история Армении. В фильме снялся и известный скрипач из Ливана Ара Маликян.

Режиссер рассказывает и о Библии на армянском языке, обнаруженной в одном из храмов Страны Басков.

«Хуанми всегда интересовала история Армении. Кстати, парламент Басков первым в Испании признал Геноцид армян — в 2007 году. А в 2008-м в Аликанте установили первый хачкар (крест-камень)», - сказала Кочарян. Название фильма выбрано режиссером неслучайно: лоскутки символизируют разбросанных по всему миру армян, а ветка (трагическая история) объединяет их.

Фильм снимался в 2015-2016 годах, а проводились съемки в Испании (Мадрид, Барселона, Аликанте) и Армении (Гарни, Гегард, Ошакан, Ереван).