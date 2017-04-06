Европарламент одобрил предоставление Украине безвизового режима
6 апреля 2017 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Соответствующее голосование состоялось 6 апреля в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.
«За» проголосовали - 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались - 36, пишет УНИАН.
После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.
5 апреля в Европарламенте состоялось обсуждение вопроса безвиза, во время которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Евросоюзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ. 28 февраля завершились межинституционные переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией относительно принятия решения по визовой либерализации для Украины. Это решение было подтверждено Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.
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