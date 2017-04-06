Южная Корея провела испытание баллистической ракеты дальностью до КНДР

PanARMENIAN.Net - Южная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты типа Hyunmoo дальностью до 800 километров.

Как сообщили источники в министерстве обороны страны, пуск ракеты состоялся на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны. Дата запуска не уточняется. На испытании присутствовал глава военного ведомства Хан Мин Гу, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Как отмечается, радиус действия этой баллистической ракеты покрывает всю территорию Северной Кореи.

5 апреля сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанную ракету» из района портового города Синпо на восточном побережье страны. Она пролетела около 60 километров. Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (USPACOM) классифицировало объект как ракету средней дальности KN-15.

В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США.

В феврале сообщалось, что Республика Корея изучает возможность запуска баллистических ракет как ответную меру на испытания КНДР. Речь шла об оружии малой дальности Hyunmoo-2A (способна поражать цели на расстоянии до 300 километров) или Hyunmoo-2B увеличенной дальности (500 километров). Не исключалось также тестирование ракет с радиусом поражения до 800 километров.

Всего в 2016 году Северная Корея провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Эти действия нарушают резолюции Совбеза ООН.