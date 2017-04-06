Авиация и войска ЮВО проводят совместное учение с расчетами РЛС в Армении

PanARMENIAN.Net - Нароссийской военной базе Южного военного округа в Армении началось совместное учение летчиков истребительной и армейской авиации с войсками противовоздушной обороны (ПВО) и боевыми расчетами постов наземной радиотехнической службы.

Учение пройдет в течение трех дней в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения. В мероприятиях по обнаружению воздушных целей с передачей координат самолетам, вертолетам и средствам ПВО на применение ракетного и артиллерийского вооружения привлечено более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц авиационной и специальной военной техники.

На учении задействованы истребители четвертого поколения МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8МТ, зенитно-ракетные комплексы ЗРС С-300В и ЗРК Бук-М1-2, а также радиолокационные станции (РЛС) П-18 «Терек».

Главной особенностью РЛС «Терек» является её применение в температурных режимах от -40 до +50 градусов Цельсия, труднодоступных местах высокогорной скалистой местности, а также для обнаружения и сопровождения воздушных целей на большой дальности, определения государственной принадлежности и выдачи координат целей.

Учения в российском соединении в Закавказье проводятся для отработки задач взаимодействия РЛС с пунктами управления авиации и средств ПВО при обнаружении воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение вооружения в объединенной системе ПВО стран СНГ.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.