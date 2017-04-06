BBC: Армения сыграла решающую роль в духовной истории мира

PanARMENIAN.Net - Армения с населением в 3 миллиона человек является одной из самых маленьких стран Европы, которая, однако, сыграла внушительную роль в истории христианской религии: она стала первой страной, принявшей христианство как официальную религию в 301 году нашей эры. В настоящее время около 95% населения Армении – христиане, и в этой стране можно найти впечатляющие древние памятники и достопримечательности, передает BBC.

Армяне религиозны

Издание отмечает, что, согласно легенде, первым главой Армянской Апостольской Церкви стал Григорий Просветитель. Его отец убил царя Армении – Хосрова II – и был казнен, однако Григорий Просветитель смог добраться до Каппадокии. Впоследствии он вернулся на родину, и царь Трдат III – сын Хосрова II – заключил его в тюрьму. После около тридцати лет заключения Григорий Просветитель смог убедить царя принять христианство. Таким образом, в 301 году Трдат III объявил христианство государственной религией Армении.

В статье приводятся сведения о древних памятниках Армении. Как указывается, храм Гарни находится в Котайкской области республики – вблизи села Гарни. Храм был построен в 1 веке нашей эры царем Трдатом I. В армянской мифологии считается, что храм был святилищем бога Солнца.

Многие языческие храмы были уничтожены после того, как Трдат III объявил христианство государственной религией, и Гарни является единственным языческим храмом, сохранившимся до наших дней. В настоящее время Гарни является символом армянского неоязычества и одним из самых популярных туристических направлений страны – ежегодно более 136,000 туристов посещают это место.

Духовная столица Армении

К западу от столицы Армении находится Вагаршапат – город, известный как «священная столица» страны. Здесь находится Церковь Святой Гаянэ, построенная в 630 году. Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и была построена на месте мученической смерти игуменьи Гаянэ.

Другим известным историческим памятником является монастырь Хор - Вирап, расположенный в Араратской долине, на юго-востоке Армении. Именно здесь был заключен в темницу Григорий Просветитель.

Часовня монастыря была построена в 642 году в честь Григория Просветителя. Сегодня Хор Вирап является одним из самых посещаемых мест Армении. Его часовня – популярное место для бракосочетаний и крещений.

Пещеры молитвы

К северу-востоку от Гарни расположен монастырский комплекс Гегард, который также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь был построен в 4 веке Григорием Просветителем после христианизации Армении, остальные строения комплекса была построены в 13 веке. В прошлом это место называлось Айриванк или «пещерный монастырь».

Согласно легенде, монастырь был назван Гегард (что означает «копье» на армянском) в то время, когда копье, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, было привезено в это место. Считается, что копье хранили в Гегарде на протяжении 500 лет. В настоящее время оно выставлено в музее Эчмиадзина.

В 14 веке была построена церковь Зорац в Вайоцдзорской области Армении, когда страна находилась под владычеством монголов, а также воевала против мамлюков. Церковь состоит из алтаря с двумя приделами по обеим сторонам. Так как алтарь расположен довольно высоко, историки считают, что церковь была выстроена так, чтобы всадники, не сходя со своих лошадей, могли бы давать клятву и получать благословение перед уходом на войну.

Хачкары – камни с резным изображением креста. Они считались символом спасения души. Впервые были изготовлены в 9 веке и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На кладбище Норатус, расположенном в селе Норатус Гегаркуникской области Армении, самое большое количество ранних хачкаров – более 800 камней с уникальным орнаментом. Некоторые из этих хачкаров являются самыми ранними экземплярами, изготовленными в 10 веке.

Памятник истории Караундж или Зорац-Карер находится в Сюникской области Армении – на юге страны. Этот комплекс состоит из множества больших вертикальных камней, часть из которых имеет круглые отверстия в своей верхней части. Возраст памятника около 7,000 лет. Это место часто сравнивают со Стоунхенджем.

Историки считают, что Караундж был доисторическим захоронением. Около трети из 223 камней имеют маленькие отверстия, которые, по мнению ученых, были созданы для астрономических наблюдений. Если это так, то Караундж можно считать древнейшей обсерваторией мира.