Получивший «Оскар» сценарист «Форреста Гампа» работает над ремейком «Дюны»

PanARMENIAN.Net - Сценарист Эрик Рот примет участие в работе над новой экранизацией книги Фрэнка Герберта «Дюна».

В начале февраля 2017 года сообщалось, что режиссером ремейка станет франко-канадский кинематографист Дени Вильнев, автор научно-фантастического фильма «Прибытие», получившего «Оскар» за лучший звуковой монтаж.

Первую экранизацию «Дюны» снял в 1984 году американский режиссер Дэвид Линч, снявший сериал «Твин Пикс». По его словам, эту работу он считает наименее удачной в своем творчестве.

Также по мотивам романа в 2000 году вышел мини-сериал режиссера и сценариста Джона Харрисона. Он стал обладателем двух премий «Эмми», передает Lenta.ru со ссылкой наThe Hollywood Reporter.

Оригинальный роман, вышедший в 1965 году, рассказывает о мире будущего, в котором главной ценностью является спайс — вещество, необходимое для межзвездных перелетов. Семья Пола Атрейдеса контролирует пустынную планету Арракис, которая является единственным источником важного ресурса. Когда его предают, Пол возглавляет движения сопротивления, чтобы вернуть контроль над родным миром.

Эрик Рот получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму 1994 года «Форрест Гамп». Он также является соавтором нескольких лент, номинированных на премию Американской киноакадемии: «Свой человек» (1999), «Мюнхен» (2005) и «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008).