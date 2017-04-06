Twitter запустит облегченную версию для развивающихся стран
6 апреля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис микроблогов Twitter запустит Twitter Lite — мобильную веб-версию для пользователей из развивающихся стран. Об этом говорится в сообщении в блоге сервиса, передает РБК.
Как рассказали в Twitter, у многих пользователей возникают проблемы при пользовании сервисом из-за низкой скорости интернета в их регионе, высокой стоимости трафика, а также нехватки памяти на их устройствах.
Twitter Lite — это интернет-страница, на которую можно зайти через любой мобильный браузер. Она займет 1 Мб памяти, позволит максимально быстро загрузить страницу даже при медленной скорости интернета и сэкономить трафик. Новинка обеспечит доступ ко всем функциям сервиса.
По мнению представителей Twitter, новую разработку оценят пользователи из стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Некоторые из них впервые получат доступ к Twitter с мобильного устройства.
Twitter не первая компания, выпускающая облегченную версию своего сервиса. Социальная сеть Facebook выпустила в 2015 году версию Facebook Lite. По информации Reuters, 4 апреля YouTube представила новое мобильное приложение с низким потреблением трафика, разработанное для Индии.
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