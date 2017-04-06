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Белоруссия не исключает подписания Таможенного кодекса ЕАЭС

Белоруссия не исключает подписания Таможенного кодекса ЕАЭС
6 апреля 2017 - 16:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Минск надеется, что вопросов по подписанию Таможенного кодекса ЕАЭС к нему в ближайшее время не останется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, где был подписан Таможенный кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

«Белоруссия последовательно выступает за тесную интеграцию в рамках ЕАЭС и твердо привержена выполнению всех достигнутых договоренностей и на многостороннем уровне, и на двухстороннем. В настоящее время завершена работа по анализу всех документов, предложенных к подписанию в декабре 2016 года, рассчитываем, что в ближайшее время открытых вопросов к нам не останется», — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о перспективах подписания белорусской стороной нового Таможенного кодекса ЕАЭС, передает РИА Новости.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Ria.ru: Минск не исключает скорого подписания Таможенного кодекса ЕАЭС
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