«Тарон Авиа» с 26 апреля запустит рейс из Самары в Гюмри

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Тарон Авиа» открывает новый прямой рейс из Самары в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе самарского аэропорта «Курумоч».

«С 26 апреля 2017 авиакомпания «Тарон Авиа» планирует начать выполнение полетов из Самары во второй по величине город Армении — Гюмри»,- говорится в сообщении.

Самолеты компании будут летать в Армению один раз в неделю, по средам. «Тарон Авиа» будет осуществлять перелеты на Boeing 737-500.

Согласно расписанию, вылет из Гюмри будет производиться в 13:35, прилет в Самару — в 16:05. Вылет из Самары — в 17:35, прилет в Гюмри — в 20:00.